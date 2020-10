Chi è Colin Jost | il nuovo e terzo marito di Scarlett Johansson

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Le nozze di Scarlett Johansson, 35 anni, sono arrivate – come nel suo stile – a sorpresa: annunciate (e non dai diretti protagonisti) solo a cose fatte. L’attrice ha sposato Colin Jost, 36. Il comico del Saturday Night Live è diventato il terzo marito della diva che ha già alle spalle due divorzi (prima il collega Ryan Reynolds, oggi sposato con Blake Lively e padre di tre bambini; poi il giornalista francese Romain Dauriac, padre della sua unica figlia Rose, 5). Per Colin, che dal 2013 al 2016 è stato legato alla star americana Rashida Jones, si tratta invece della prima esperienza matrimoniale.