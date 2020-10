Champagne Dipendenti infedeli intascavano Gratta e Vinci milionari | sequestrati 27 milioni di euro

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Erano riusciti a mettere le mani su “ed exdi Lottomatica hanno messo a punto un sistema per potere intercettare i tagliandi vincenti e intascare la cifra astronomica di 27di. In dodici sono finiti nel registro degli indagati per le accuse, a seconda delle posizioni, di truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti.Oggi gli uomini del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza, coordinati dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, hanno proceduto al sequestro di beni mobili e immobili riconducibili agli indagati. Gli accertamenti, partiti da una segnalazione di operazione sospetta, hanno visto la ...

Avevano ingaggiato amici, ex compagne, nuovi compagni delle ex mogli. E avevano messo in piedi un raggiro milionario: grazie alla posizione di dipendenti di Lottomatica erano in grado di ...In dodici sono finiti nel registro degli indagati per le accuse, a seconda delle posizioni, di truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali ille ...