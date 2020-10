CDP finanzia Regione Veneto per sviluppo infrastrutture

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha concesso unmento di 35 milioni alla, per la realizzazione di investimenti in settori strategici per loeconomico e infrastrutturale del territorio regionale. Le risorse saranno destinate per circa 17 milioni di euro are investimenti realizzati direttamente dallamentre 18 milioni saranno erogati per gli investimenti in favore di una pluralità di Enti Locali. Gli ambiti di intervento prevalenti riguardano la messa in sicurezza del territorio (in particolare, la sistemazione degli argini e il miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d’acqua), la manutenzione straordinaria delle strade, la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali, l’abbattimento di ...