Catania-Vibonese, Plescia: “Per me è come un derby, io cresciuto nel Palermo ho il rosanero nel cuore” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parla Vincenzo Plescia.Catania-Vibonese è da sempre il derby del presidente Pippo Caffo, adesso è anche la partita speciale del nuovo bomber rossoblù, già a segno due volte in campionato. Palermitano di Villafrati, cresciuto nel settore giovanile rosanero, il 22enne attaccante in prestito dal Renate sogna da far gol alla compagine di mister Giuseppe Raffaele: "Per me questo è come un derby e non può essere altrimenti visto che ho trascorso dieci anni nel settore giovanile del Palermo (dai pulcini fino alla Primavera) e mi sento i colori rosanero tatuati sul corpo. Spero di segnare per fare felici i tifosi della Vibonese e pure i palermitani", ha dichiarato ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parla Vincenzoè da sempre ildel presidente Pippo Caffo, adesso è anche la partita speciale del nuovo bomber rossoblù, già a segno due volte in campionato. Palermitano di Villafrati,nel settore giovanile, il 22enne attaccante in prestito dal Renate sogna da far gol alla compagine di mister Giuseppe Raffaele: "Per me questo èune non può essere altrimenti visto che ho trascorso dieci anni nel settore giovanile del(dai pulcini fino alla Primavera) e mi sento i coloritatuati sul corpo. Spero di segnare per fare felici i tifosi dellae pure i palermitani", ha dichiarato ...

