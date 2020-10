Castrovilli parla da leader: 'Sogno Fiorentina in Europa. Sulla scelta di Chiesa...' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Protagonista in Nazionale, ma soprattutto con la sua Fiorentina . Gaetano Castrovilli ha preso per mano la Viola e spera di poterla trascinare sempre più in alto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport , il calciatore del club di Firenze ha apertamente parlato dei suoi sogni per il futuro ma anche di alcune situazioni di mercato legate sorpattutto a Federico Chiesa. Castrovilli: ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) Protagonista in Nazionale, ma soprattutto con la sua. Gaetanoha preso per mano la Viola e spera di poterla trascinare sempre più in alto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport , il calciatore del club di Firenze ha apertamenteto dei suoi sogni per il futuro ma anche di alcune situazioni di mercato legate sorpattutto a Federico: ...

ItaSportPress : Castrovilli parla da leader: 'Sogno Fiorentina in Europa. Sulla scelta di Chiesa...' - - LorDam777 : RT @Riki00_777: Mi spiegate come è possibile che #castrovilli non sia stato espulso? Ogni volta si parla di Juve, ma io vedrei meglio le al… - Riki00_777 : Mi spiegate come è possibile che #castrovilli non sia stato espulso? Ogni volta si parla di Juve, ma io vedrei megl… -