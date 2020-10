Caso Becciu | scarcerata Cecilia Marogna Obbligo di firma per la ' dama' del cardinale

(Di venerdì 30 ottobre 2020). La manager nota come la '' del, per il rapporto fiduciario che la legava all'ex numero due della Segreteria di Stato Vaticana, torna libera e ...

Corriere : Caso Becciu, Cecilia Marogna libera con l'obbligo di firma - codeghino10 : RT @Corriere: Caso Becciu, Cecilia Marogna libera con l'obbligo di firma - Corriere : Caso Becciu, Cecilia Marogna libera con l'obbligo di firma - SkyTG24 : Caso Becciu, Marogna torna libera con obbligo di firma - cronaca_news : Caso Becciu, Cecilia Marogna torna in libertà: per lei solo obbligo di firma -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Becciu

Adnkronos

Milano, 30 ottobre 2020 - Caso Becciu, scarcerata Cecilia Marogna. La manager nota come la 'dama' del Cardinale (per il rapporto fiduciario che la legava all'ex numero due della Segreteria di Stato Va ...Torna libera e con obbligo di firma Cecilia Marogna, la manager arrestata il 13 ottobre nell'indagine vaticana sull'ex cardinale Angelo Becciu. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, come riferito ...