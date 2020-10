Casini | «Conte non può chiamare Salvini e Meloni cinque minuti prima di una conferenza stampa»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 ottobre 2020) «Vorrei più iniziativa da parte di. Il premier sarà giudicato per come supera questa fase. E per la capacità che avrà di coinvolgere l’opposizione». Lo afferma l’ex presidente della Camera, Pier Ferdinando, in un’intervista al Messaggero. JChi ha più responsabilità ha più doveri.. Se, nei prossimi giorni, il governo e i partiti che lo sostengono non lasceranno cadere nel vuoto gli appelli all’unità nazionale del Capo dello Stato, l’opposizione farà fatica a dire di no. Se però la consultazione si limita ai leader del centrodestradi una, allora non ci ...