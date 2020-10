Caro Presidente De Luca, siamo stra-mamme, non “mammine” e chiediamo rispetto (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Campania ha definito una "mammina" la donna preoccupata per il futuro di sua figlia, costretta alla didattica a distanza. Invece è una stra-mamma. Caro Presidente De Luca, siamo stra-mamme, non “mammine” e chiediamo rispetto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Ildella Regione Campania ha definito una "mammina" la donna preoccupata per il futuro di sua figlia, costretta alla didattica a distanza. Invece è una-mamma.De, non “mammine” esu Notizie.it.

riotta : Caro @JoeBiden sorry lei ha perso. Congratulazioni presidente @realDonaldTrump lei è stato rieletto. Sfogliando i… - Fabiodeciuceis : Caro Presidente @VincenzoDeLuca i suoi metodi da sceriffo vanno bene, perché in generale l’indole di molti è la str… - MatteoFerrero14 : RT @BraccinoC: Ora non saltelli più e non ti sfreghi le mani caro presidente anche se i click aumentano....#UrbanoCairo - Gio_Dbo : RT @Gio_Dbo: Caro presidente #deluca, (la minuscola non è un caso), Sì è possibile che i bimbi bevano latte al plutonio, quello radioattiv… - DottVicidomini : Caro on. Quando un presidente si comporta così si chiama colpo di stato. Voi della opposizione denunciatelo -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Presidente Caro Presidente: "Sarebbe stato mio professore. Ma la scuola così non va". OK!Mugello Caro Presidente De Luca, siamo stra-mamme, non “mammine” e chiediamo rispetto

Il Presidente della Campania ha definito "mammina" la donna preoccupata per sua figlia, costretta alla didattica a distanza. Invece è una Stra-mamma.

Elezioni Usa 2020: perché la sanità sarà decisiva per il voto della comunità ispanica

E questo potrebbe costare caro al presidente Donald Trump per i suoi ripetuti attacchi all'Affordable Care Act (ACA), meglio conosciuto come "Obamacare". La popolazione latina è stata la più ...

Il Presidente della Campania ha definito "mammina" la donna preoccupata per sua figlia, costretta alla didattica a distanza. Invece è una Stra-mamma.E questo potrebbe costare caro al presidente Donald Trump per i suoi ripetuti attacchi all'Affordable Care Act (ACA), meglio conosciuto come "Obamacare". La popolazione latina è stata la più ...