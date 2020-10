“Cari colleghi, andiamo a esibirci in chiesa. Al posto dell’acqua santa mettiamo l’Amuchina”: il video ironico di Paolo Hendel rivolto agli attori (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Cari colleghi, andiamo a esibirci in chiesa. Tanto quelle sono aperte. Al posto dell’acqua santa mettiamo l’Amuchina e siamo a posto”. È l’ironica – e amara – proposta di Paolo Hendel rivolta ad attori e artisti per far fronte all’emergenza coronavirus e alle limitazioni che coinvolgono molte professioni. “D’altra parte l’Italia è piena di furbetti“, ha commentato Hendel in un video pubblicato sui social, “come quel ristoratore che ha proposto la cena includendo il pernottamento in hotel”. L'articolo “Cari colleghi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Cariin. Tanto quelle sono aperte. Aldell’acqual’Amuchina e siamo a”. È l’ironica – e amara – proposta dirivolta ade artisti per far fronte all’emergenza coronavirus e alle limitazioni che coinvolgono molte professioni. “D’altra parte l’Italia è piena di furbetti“, ha commentatoin unpubblicato sui social, “come quel ristoratore che ha prola cena includendo il pernottamento in hotel”. L'articolo “Cari, ...

ilfattovideo : “Cari colleghi, andiamo a esibirci in chiesa. Al posto dell’acqua santa mettiamo l’Amuchina”: il video ironico di P… - clikservernet : “Cari colleghi, andiamo a esibirci in chiesa. Al posto dell’acqua santa mettiamo l’Amuchina”: il video ironico di P… - Noovyis : (“Cari colleghi, andiamo a esibirci in chiesa. Al posto dell’acqua santa mettiamo l’Amuchina”: il video ironico di… - StudioTablinum : #Tablinum: cari amici e colleghi, sabato e domenica saremo presenti ad officinacento5, dalle ore 10.30 alle ore 12.… - EleonoraScafaro : RT @EnricoSozzetti: Titolo del @Corriere: 'Coronavirus, Zangrillo, Crisanti, Galli e Bassetti: lotte (di classe) tra virologi'. Basterebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Cari colleghi Novo Nordisk presenta AIDA:il primo chatbot italiano a disposizione dei pazienti diabetici Fortune Italia