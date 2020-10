Carenza di anestesisti, il direttore dell'Asl 1 di Napoli: 'Richiamerò quelli in pensione' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl di Napoli 1 all'esterno dell'Ospedale San Giovanni Bosco, dedicato esclusivamente al Covid-19, ha dichiarato di aver inviato una lettera a Silvestro Scotti, ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ciro Verdoliva,generale'Asl di1 all'esterno'Ospedale San Giovanni Bosco, dedicato esclusivamente al Covid-19, ha dichiarato di aver inviato una lettera a Silvestro Scotti, ...

Lo ha dichiarato Ciro Verdoliva, che ha scritto per ottenere la lista di tutti gli anestesisti in pensione: "Siamo in guerra, nessuno può sottrarsi" ...

L'emergenza più forte in questo momento riguarda infatti la carenza di anestesisti, necessari per gestire le terapie intensive, su tutto il territorio.

