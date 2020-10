Capri | chiude fino al termine dell’anno l’ufficio del Giudice di Pace

(Di venerdì 30 ottobre 2020) di Marco Milano Stop all’ufficio deldidisino al 31 dicembre 2020 e attività trasferite presso il Tribunale di Napoli, reazione delle due amministrazioni comunali isolane, dell’Unione Nazionale Consumatori e del gruppo consiliare “Vera” per chiedere l’immediata riattivazione dei servizi sul territorio isolano. Una disposizione, contenuta in un decreto del Presidente del Tribunale di Napoli, prevede, infatti, che almenoaldell’anno scorso le udienze vengano “celebrate” nel capoluogo partenopeo. Tra i motivi del provvedimento vi sarebbe la difficoltà di sostituire nell’immediato l’unico dipendente in servizio a, recentemente scomparso. “Effetti ...

Ultime Notizie dalla rete : Capri chiude

Il Denaro

di Marco Milano Zone a turismo prevalente e blocco delle tasse per le imprese turistiche. L’Atex Campania, l’associazione Turismo Extralberghiero, ha formulato le proprie sette proposte ...28/10/2020 - L'uno-due in otto minuti Tadic-Traoré, su rigore e papera di Sportiello, per l'Atalanta contro l'Ajax ha significato rincorrere. E per Duvan Zapata, la sua bocca da fuoco, imbracciare la ...