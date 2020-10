Cantù, pronta la nuova sala di radiologia al Sant'Antonio Abate (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cantù, Como,, 30 ottobre 2020 - E' stato completato il collaudo della nuova apparecchiatura diagnostica della radiologia a servizio del Pronto Soccorso del Sant'Antonio Abate. Il nuovo macchinario ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020);, Como,, 30 ottobre 2020 - E' stato completato il collaudo dellaapparecchiatura diagnostica dellaa servizio del Pronto Soccorso del. Il nuovo macchinario ...

AlykitWatt : @skeppyextra I CANT BSHSHSHAHCA - vxguewild : perdi as copypasta de i cant stop me que tristeza - atzbangtan : OMGJDJFJDJF I CANT WAIT - losaichenonloso : Comunque Tired Tired Sea è stupenda and u cant change my mind. #HarryStyles #LouisTomlinson - aesphalt : WINTER WHY ARE YOU SO— KSKSHDJDJDJDJDHDJDHSU SHE'S SO PRETTY I CANT ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cantù pronta “It can't happen here”, l'arianese Mario Merone protagonista Città di Ariano . IT Cantù, pronta la nuova sala di radiologia al Sant'Antonio Abate

Cantù (Como), 30 ottobre 2020 - E' stato completato il collaudo della nuova apparecchiatura diagnostica della radiologia a servizio del Pronto Soccorso del Sant'Antonio Abate. Il nuovo macchinario con ...

Basket, rinviata la sfida Cantù-Trieste. La Lega presenterà richieste al Governo per tutelare le società

Per l'Acqua S. Bernardo è il secondo incontro non disputato e rimandato. La squadra infatti non era scesa in campo nemmeno domenica scorsa in trasferta con il Treviso. Durante questa fase delicata non ...

Cantù (Como), 30 ottobre 2020 - E' stato completato il collaudo della nuova apparecchiatura diagnostica della radiologia a servizio del Pronto Soccorso del Sant'Antonio Abate. Il nuovo macchinario con ...Per l'Acqua S. Bernardo è il secondo incontro non disputato e rimandato. La squadra infatti non era scesa in campo nemmeno domenica scorsa in trasferta con il Treviso. Durante questa fase delicata non ...