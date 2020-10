Campo Genova si tramuta di nuovo in “Covid center”: sinergia tra comune e Asl (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Campo Genova si tramuta in “Covid center“. Nella mattinata di oggi i militari dell’esercito della Caserma Berardi di Avellino hanno allestito le tende che serviranno per effettuare tamponi e test rapidi. Uno screening necessario visto la seconda ondata che ha travolto, molto più della prima, la provincia irpina. Piena sinergia dunque tra l’Asl di Avellino e l’Ente di Piazza del Popolo. Dalla prossima settimana saranno eseguiti anche i test sierologici (acquistati dal comune di Avellino). Test che saranno messi a disposizione di dipendenti comunali e di attività commerciali presenti nel capoluogo. Nei giorni scorsi l’Asl (leggi qui) aveva annunciato cinque postazione “Drive in” nei comuni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –siin “Covid center“. Nella mattinata di oggi i militari dell’esercito della Caserma Berardi di Avellino hanno allestito le tende che serviranno per effettuare tamponi e test rapidi. Uno screening necessario visto la seconda ondata che ha travolto, molto più della prima, la provincia irpina. Pienadunque tra l’Asl di Avellino e l’Ente di Piazza del Popolo. Dalla prossima settimana saranno eseguiti anche i test sierologici (acquistati daldi Avellino). Test che saranno messi a disposizione di dipendenti comunali e di attività commerciali presenti nel capoluogo. Nei giorni scorsi l’Asl (leggi qui) aveva annunciato cinque postazione “Drive in” nei comuni ...

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Come a Genova, stasera in campo con la maglia Away! ?? #UCL #ShakhtarInter ???? #FORZAINTER - Inter : ?? | INTERVALLO Termina il primo tempo a Genova, Inter padrona del campo ma sin qui poco pungente in area avversar… - ilCiriaco : #Irpinia Tamponi e test a Campo Genova nelle tende dell’esercito - bloom014 : @CavaliereNero_ @OfficialASRoma @Hyundai_Italia Bel tema questo. Un atleta di 23/24 anni che dopo 10 minuti pare mi… - scorpiorising83 : @FabrizioSapia @frapietrella Aggiungerei anche la coppia Correa-Caicedo che mi pare veramente mal assortita, già si… -

Ultime Notizie dalla rete : Campo Genova Tamponi e test a Campo Genova nelle tende dell'esercito ilCiriaco.it Serie A, il programma della sesta giornata: spicca il derby della Lanterna

Quella di Genova sarà la seconda stracittadina di questo campionato ... Gli altri anticipi del sabato vedranno quindi in campo alle 18 l’Inter, che ospiterà il Parma. Alle 20.45 il Cagliari scenderà ...

I militari montano le tende, Campo Genova si trasforma di nuovo in “Covid center”: lavoro in sinergia tra Comune e Asl

Per l’accesso ai tamponi, necessario seguire alla lettera il regolamento dell’Azienda Sanitaria Locale Campo Genova si trasforma in “Covid center”. Da questa mattina i militari dell’esercito della ...

Quella di Genova sarà la seconda stracittadina di questo campionato ... Gli altri anticipi del sabato vedranno quindi in campo alle 18 l’Inter, che ospiterà il Parma. Alle 20.45 il Cagliari scenderà ...Per l’accesso ai tamponi, necessario seguire alla lettera il regolamento dell’Azienda Sanitaria Locale Campo Genova si trasforma in “Covid center”. Da questa mattina i militari dell’esercito della ...