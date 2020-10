Campania, nuova ordinanza di De Luca: chiusi gli asili, prorogata zona rossa ad Arzano (Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ in corso di pubblicazione l’ordinanza n.86, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene, oltre la riconferma di alcune disposizioni già in atto, ulteriori misure di contenimento e prevenzione per contrastare l’epidemia da Covid-19. Da lunedì prossimo, stop alle attività nelle scuole dell’infanzia. Ecco i contenuti dell’ordinanza: 1) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ in corso di pubblicazione l’n.86, firmata dal Presidente Vincenzo De, che contiene, oltre la riconferma di alcune disposizioni già in atto, ulteriori misure di contenimento e prevenzione per contrastare l’epidemia da Covid-19. Da lunedì prossimo, stop alle attività nelle scuole dell’infanzia. Ecco i contenuti dell’: 1) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - Busitaliacamp : Nuova organizzazione fermate Campus Universitario di Baronissi - RaffoSarnataro : Lo sceriffo #DeLuca è sempre pronto a gettare nuova benzina sul fuoco. Tutto è pronto per un'altra iniezione di ter… - occhio_notizie : La #Campania pronta ad affrontare la nuova ondata di casi di #Coronavirus - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 3.103 casi (21.473 in 10 giorni) e 20 morti. Le tabelle… -