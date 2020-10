Campania, la nuova ordinanza: scuole dell'infanzia chiuse da lunedì (Di venerdì 30 ottobre 2020) La nuova ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca: confermata la sospensione dell'attività didattica in presenza, stop anche alle materne, prorogata la zona rossa ad Arzano Leggi su today (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lafirmata dal governatore Vincenzo De Luca: confermata la sospensione'attività didattica in presenza, stop anche alle materne, prorogata la zona rossa ad Arzano

MediasetTgcom24 : Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Chiuse scuole dell'infanzia' #coronavirus - Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - LaStampa : Nuova stretta in Campania, De Luca chiude anche i nidi e le scuole materne - StefaniaFalone : RT @fanpage: #DeLuca in corso una nuova ordinanza per la Regione #Campania - vnewsita : Campania, nuova ordinanza di De Luca: chiuse le scuole dell’infanzia -