Campania, i positivi di oggi sono 3.186 su 18 mila tamponi (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. oggi sono stati registrati 3.186 nuovi casi, di cui 3.016 asintomatici e 170 con sintomi, su 18.656 tamponi effettuati (rapporto positivi/tamponi 17%) sono stati contati 15 deceduti, alcuni relativi ai due giorni precedenti (totale 659), mentre i guariti giornalieri sono 525 (totale 11.062). Per quanto riguarda i posti letto, la Regione comunica quanto segue. – Posti letto in terapia intensiva complessivi: 580 – Posti letto in terapia intensiva attivabili: 227 – Posti letto in terapia intensiva occupati: 161 – Posti letto di degenza attivabili: 1.500 – Posti letto di degenza ...

