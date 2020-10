Campania, De Luca chiude anche gli asili: ecco l’ordinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stop alle scuole dell’infanzia in Campania a partire da lunedì due novembre. E’ quanto prevede l’ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione Campania. Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento per il contagio da covid.19. Lo stop è a partire da lunedì 2 novembre e fino al 14 novembre prossimi. Le scuole dell’infanzia erano le uniche rimaste aperte visto che le elementari, le medie e i licei erano già stati chiusi da due settimane. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stop alle scuole dell’infanzia ina partire da lunedì due novembre. E’ quanto prevede l’ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione. Vincenzo De, che contiene ulteriori misure di contenimento per il contagio da covid.19. Lo stop è a partire da lunedì 2 novembre e fino al 14 novembre prossimi. Le scuole dell’infanzia erano le uniche rimaste aperte visto che le elementari, le medie e i licei erano già stati chiusi da due settimane.

