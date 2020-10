Campania: 18.656 tamponi, 170 sintomatici (lo 0.9%). 525 guariti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 30 ottobre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 29 ottobre, descrive numeri e tendenze. Su 18.656 tamponi effettuati, sono risultati 3.186 positivi, ossia il 17% (ieri e nei giorni precedenti erano stati, rispettivamente: 17.5%, 16.1%, 18.6%, 17.1%, 15.3% e 13.7%) con 15.470 persone sottoposte a tampone che, quindi, non hanno il virus. Dei 3.186 ‘positivi’, 170 sono sintomatici (ossia il 5.3; ieri e nei giorni precedenti erano, rispettivamente, il 7.8%. l’1.27%, il 4%, il 7.4%, il 5.6% il 3.37%, il 4.4%, il 5.7%). Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 170 positivi sintomatici rappresentano lo 0.9% (ieri e nei giorni precedenti ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale delladel 30 ottobre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 29 ottobre, descrive numeri e tendenze. Su 18.656effettuati, sono risultati 3.186 positivi, ossia il 17% (ieri e nei giorni precedenti erano stati, rispettivamente: 17.5%, 16.1%, 18.6%, 17.1%, 15.3% e 13.7%) con 15.470 persone sottoposte a tampone che, quindi, non hanno il virus. Dei 3.186 ‘positivi’, 170 sono(ossia il 5.3; ieri e nei giorni precedenti erano, rispettivamente, il 7.8%. l’1.27%, il 4%, il 7.4%, il 5.6% il 3.37%, il 4.4%, il 5.7%). Nel rapporto con igiornalieri effettuati, i 170 positivirappresentano lo 0.9% (ieri e nei giorni precedenti ...

