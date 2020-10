Cammarota | “Quattro milioni ad Oren è come dire al popolo di mangiare brioche se manca il pane”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Messa all’angolo la maggioranza ha dovuto ammettere che la tari poteva essere rinviata,io richiedo da settimane, ma che si è preferito il credito d’imposta. L’argomento è demenziale, cosìspendere in questo momento 4per il teatro di”. Lo afferma l’avvocato Antonio, presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca“ci voleva un sindaco del PD per chiarire che non vi erano vincoli di legge al rinvio della Tari, e che rinviare un pagamento per cui oggi non si ha moneta non è la stessa cosa di compensare con un credito di imposta il 25% dell’ultima rata, e in ogni caso i due provvedimenti sono diversi e ...