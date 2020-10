Camilla Cannoni, chi è la giovane perseguitata dai vicini omofobi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Camilla Cannoni ha denunciato i vicini perché da anni subisce violenze e minacce. E’ l’ennesimo caso di omofobia in Italia. Camilla Cannoni ha 23 anni ed è un’operatrice sanitaria di Genova. Il suo nome è diventato molto conosciuto nel Web perché ha postato su Tik Tok la storia dell’ennesima aggressione nei suoi confronti. La ragazza … L'articolo Camilla Cannoni, chi è la giovane perseguitata dai vicini omofobi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha denunciato iperché da anni subisce violenze e minacce. E’ l’ennesimo caso dia in Italia.ha 23 anni ed è un’operatrice sanitaria di Genova. Il suo nome è diventato molto conosciuto nel Web perché ha postato su Tik Tok la storia dell’ennesima aggressione nei suoi confronti. La ragazza … L'articolo, chi è ladaiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Open_gol : #Omofobia, la denuncia di Camilla Cannoni, infermiera di 23 anni: «I vicini mi bucano le gomme dell’auto perché son… - Open_gol : «Mi insultano per il mio modo di camminare, dà fastidio che esco mano nella mano con la mia ragazza, mi dicono “Les… - Corriere : Camilla Cannoni: «Io, lesbica perseguitata dai vicini, ma ora ho trovato la forza di dire basta» - smenafra : RT @Open_gol: «Mi insultano per il mio modo di camminare, dà fastidio che esco mano nella mano con la mia ragazza, mi dicono “Lesbica perve… - mcdannolove : RT @radio_zek: #CamillaCannoni e il video di denuncia diventato virale: «Io, lesbica perseguitata per anni dai vicini, ma ora ho trovato la… -