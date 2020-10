Calciomercato Juventus | quanto costa Morata? Due ipotesi per Paratici

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L’impatto di Alvarosull’universoè stato ottimo, nei numeri anche di più rispetto alla sua prima esperienza italiana. Il ritorno dello spagnolo ha finora fatto felici tutti: la società, con tanto di “Bentornato a casa” da parte di Agnelli, Pirlo, che lo ha fortemente desiderato ed i compagni, felici di avere in un momento delicato una figura di riferimento come il proprio nueve.ha sinora siglato tre gol nella sua nuova avventura nella, ai quali sommare i cinque annullati per fuorigioco millimetrico. Un dato che non fa assolutamente statistica, seppur certifica la presenza dello spagnolo in zona gol quando il pallone inizia a scottare. Le sue marcature finora hanno portato punti e quelle annullate erano giunte in momenti-chiave dei ...