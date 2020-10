Calcio in lutto | addio al ‘Leone’ L’ex calciatore stroncato da un male incurabile

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Campione del Mondo con la maglia dell’Inghilterra e d’Europa con quella del Manchester United. La leggenda delinglese Nobby Stiles è morto oggi, a 78 anni, sconfitto da una grave malattia contro cui combatteva da diverso tempo. È stato compagno di George Best e Bobby Charlton nella squadra che, con Matt Busby alla guida, vinse la Coppa dei Campioni del 1968. Dimostrò sin da giovane talento nel giocare a, nonostante non fosse particolarmente dotato fisicamente. Era infatti basso, portava una dentiera dopo aver perso i denti da bambino cadendo a terra (durante le partite la toglieva, rimanendo senza denti), e soffriva di una forte miopia corretta con lenti a contatto.Con il Manchester United ha vinto la Coppa dei Campioni, la prima conquistata nella storia da una squadra inglese, nella storica finale di ...

Campione del Mondo con la maglia dell'Inghilterra. E campione d'Europa con quella del Manchester United. La leggenda del calcio inglese Nobby Stiles si è spento oggi, a ...