Calcio | Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19 Potrebbe tornare in campo già contro lo Spezia

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ottima notizia in casa Juventus:dal-19. Il campione portoghese ha effettuato il tampone che è risultato negativo. Ad ufficializzare la notizia è stata la società con un post pubblicato sui social. Andrea Pirlo, quindi, potrà contare nuovamente sul talento di CR7 che tanto è mancato ai bianconeri nelle ultime partite.19 –https://t.co/JOgE7nPpz4 pic.twitter.com/ITQW5cVAwB — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2020non aveva mancato di far parlare di sé per un post, poi cancellato, nel quale definiva il tampone “una ca…ata”. Proprio a causa della sua positività al ...