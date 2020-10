Cagliari, i convocati per il Bologna: out Gaston Pereiro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Bologna: assente Gaston Pereiro Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Bologna, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Assente Gaston Pereiro. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario. Difensori: Godin, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Carboni. Centrocampisti: Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva. Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Cerri, Pavoletti, Sottil, Ounas. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilha diramato la lista deiin vista del match contro il: assenteIlha diramato la lista deiin vista del match contro il, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Assente. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario. Difensori: Godin, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Carboni. Centrocampisti: Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva. Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Cerri, Pavoletti, Sottil, Ounas. Leggi su Calcionews24.com

