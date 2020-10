Cagliari | i convocati di Di Francesco per il Bologna

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Eusebio Di, tecnico del, ha convocato 23 giocatori per la gara di domani sera contro il. Questo l’elenco del: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Godin, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Carboni.Centrocampisti: Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Cerri, Pavoletti, Sottil, Ounas.Rossoblù di nuovo in trasferta ##forzaCasteddu pic.twitter.com/JrzZmwGw98 —Calcio (@Calcio) October 30, 2020 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Bologna ha reso noto l’elenco dei convocati per la sfida del Dall’Ara in programma sabato sera contro il Cagliari. A disposizione di Sinisa Mihajlovic quasi tutta la rosa, questo l’elenco dei felsi ...L'allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco è interventuo in conferenza (da remoto) per rispondere alle domande della stampa, tra cui quella sul ricordo di Diego Armando Maradona nel giorno del suo ...