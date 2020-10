Burnley-Chelsea (sabato, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ritmo serrato per i Blues di Frank Lampard che non hanno quasi il tempo di tornare dalla Russia che c’è un Burnley affamato di punti ad attenderli a Turf Moor. C’è anche una bella notizia però: la difesa non prende gol tra tre partite e, a parte l’ultima, non è che i londinesi abbiano giocato … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ritmo serrato per i Blues di Frank Lampard che non hanno quasi il tempo di tornare dalla Russia che c’è unaffamato di punti ad attenderli a Turf Moor. C’è anche una bella notizia però: la difesa non prende gol tra tre partite e, a parte l’ultima, non è che i londinesi abbiano giocato … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Burnley-Chelsea (sabato, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici - Togar81769179 : Thiago Silva torna a disposizione per la trasferta del Chelsea a Burnley sabato per la settima giornata di Premie… - Torrenapoli1 : Deludono Londra e Manchester City, Utd, Arsenal, Tottenham e Chelsea incostanti e a centro classifica Per Burnley,… -

Ultime Notizie dalla rete : Burnley Chelsea Burnley-Chelsea (sabato, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting Le aperture in Inghilterra - Rashford on fire. Klopp in attesa. Ricco egiziano per il Burnley

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, si parla principalmente della vittoria del Manchester United che ha travolto il Lipsia.

Le aperture in Inghilterra - Rashford on fire. Klopp attende news. Un ricco egiziano per il Burnley

Bene anche il Chelsea che ha vita facile in casa del Krasnodar con il successo per 4-0 con le reti di Hudson-Odoi, Werner, Ziyech e Pulisic. Intanto un magnate egiziano pensa all'acquisto del Burnley ...

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, si parla principalmente della vittoria del Manchester United che ha travolto il Lipsia.Bene anche il Chelsea che ha vita facile in casa del Krasnodar con il successo per 4-0 con le reti di Hudson-Odoi, Werner, Ziyech e Pulisic. Intanto un magnate egiziano pensa all'acquisto del Burnley ...