Buon compleanno Maradona | Diego compie 60 anni | l’omaggio di Napoli VIDEO

Napoli – Il 30 ottobre 1960 in Argentina, a Lanus, nasceva il più grande calciatore della storia del calcio: Diego Armando Maradona, una vera e propria leggenda del calcio che continua ad appassionare vecchie e nuove generazioni di tifosi. Un compleanno speciale che non può certamente passare inosservato, quello del Pibe de Oro: oggi il mondo del calcio festeggia uno dei più forti giocatori di sempre. Il fuoriclasse argentino compie 60 anni e Napoli lo celebra con una grande festa e tantissimi messaggi di auguri. Gli ultras azzurri gli hanno dedicato uno striscione apparso in città che recita: "Auguri o Re immortale il tuo vessillo mai smetterà di sventolare".

Il finale è nervoso ma il Napoli tiene e conquista una vittoria importantissima per continuare in questa Europa League da protagonista, e buon Compleanno Diego! Una prestazione da grande… Leggi ...

Maradona compie 60 anni: buon compleanno Diego VIDEO

"Ho due sogni: il primo è giocare ai Mondiali e il secondo è vincerli". Più che un desiderio, è una profezia. A pronunciare queste parole è un bambino proveniente dalla periferia di Buenos Aires, da ...

"Ho due sogni: il primo è giocare ai Mondiali e il secondo è vincerli". Più che un desiderio, è una profezia. A pronunciare queste parole è un bambino proveniente dalla periferia di Buenos Aires, da ...