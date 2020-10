Bundesliga 2020/2021, lo Schalke ancora senza vittoria: lo Stoccarda pareggia in rimonta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Niente da fare per lo Schalke 04, che non riesce a vincere neanche al sesto tentativo in campionato e resta mestamente al penultimo posto in classifica. Pareggio per 1-1 a Gelsenkirchen contro un ottimo Stoccarda che rimonta nella ripresa e strappa un punto importante con cui riesce a issarsi, in attesa delle altre partite, fino al quarto posto della Bundesliga 2020/2021. IL RACCONTO DEL MATCH – Il primo tempo è giocato su buoni livelli dai padroni di casa, frenati però un po’ dalla pressione di dover vincere la prima partita dopo cinque passi falsi dall’inizio del campionato. A ogni modo, alla mezzora di gioco arriva il vantaggio dello Schalke con Thiaw, abile a battere il portiere avversario su assist di Harit. Gli ospiti, però, ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Niente da fare per lo04, che non riesce a vincere neanche al sesto tentativo in campionato e resta mestamente al penultimo posto in classifica. Pareggio per 1-1 a Gelsenkirchen contro un ottimochenella ripresa e strappa un punto importante con cui riesce a issarsi, in attesa delle altre partite, fino al quarto posto della. IL RACCONTO DEL MATCH – Il primo tempo è giocato su buoni livelli dai padroni di casa, frenati però un po’ dalla pressione di dover vincere la prima partita dopo cinque passi falsi dall’inizio del campionato. A ogni modo, alla mezzora di gioco arriva il vantaggio dellocon Thiaw, abile a battere il portiere avversario su assist di Harit. Gli ospiti, però, ...

