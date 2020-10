Bruxelles | Sassoli sospende la diaria a causa del Covid e gli eurodeputati protestano | “Vogliamo i rimborsi | c’è l’affitto da pagare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Belgio sprofonda nel contagio, ma aci sono politici che hanno sprezzo del pericolo e pretendono di starci ad ogni costo. Non per spirito di servizio, ma per la. E a guidare la fronda sono i “rigorosi” tedeschi e i “frugali” dell’Est. La protesta, raccontano Il Foglio e l’Huffington Post, è avvenuta a suon di mail ed è stata scatenata dalla decisione del presidente Daviddi chiudere l’Ufficio centrale registri per via del crescendo di contagi nel palazzo e in tutto il Paese. Il Belgio, infatti, è grande come la Lombardia ma è falcidiato da 24mila nuovi casi al giorno e per questo sta procedendo a un progressivo lockdown. Moltinon l’hanno presa bene. Il perché è presto detto: ...