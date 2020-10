“Bruciatemi vivo!” Guillermo Mariotto rompe il silenzio dopo quelle accuse pesanti | “Mi scuso in ginocchio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020)chiede scusa, in. È avvenuto tutto in diretta, durante la puntata di Storie Italiane. Il giudice di Ballando con le Stelle aveva dato della “cicciona” a Rossella Erra e da qui era nata una furiosa polemica sui social. Era dunque inevitabile che tra i due si tornasse a parlare dell’episodio. Rossella Erra, che esprime i suoi giudizi sui concorrenti partendo dalle opinioni del pubblico a casa ed è molto amata per la sua positività, non ha preso bene l’epiteto rivoltole da. A Storie Italiane la Erra ha dichiarato: “Mi sono messi questi strass in onore divisto che mi chiama ‘quella’, ‘questa’, ‘cicciona’, me li sono messi proprio per lui”. E poi, tornando sulla ...