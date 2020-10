Bruce Springsteen contro Donald Trump | «Abbiamo perso tanto in poco tempo»

(Di venerdì 30 ottobre 2020) «Where did the Country Go?». Ossia, «dove è andato a finire il Paese?». Se lo chiede Bruce Springsteen, leggendo la poesia-riflessione di Elayne Griffin Baker nel suo seguitissimo show radiofonico su SiriusXM. «Abbiamo perso così tanto in così poco tempo», ha scritto il cantautore nella didascalia social, attaccando l’attuale amministrazione di Donald Trump e incoraggiando il popolo americano a votare.

Forse è anche per questo che Springsteen ha voluto ribadire il proprio pensiero politico, per dare un contributo alla sua causa. La poesia prosegue con sguardi al passato. «Niente momenti di famiglia ...Come fossero una. Immagina siano dodici canzoni di un vecchio Lp. Fanno parte di una sola anima, la E Street Band. Bruce Springsteen, 71 anni, l’ha riunita in studio per incidere in cinque giorni ...