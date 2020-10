Brescia, flash mob ballerini in piazza: "Danza, musica e spettacolo sono beni essenziali" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 ottobre 2020 - "La Danza, la musica e il teatro sono beni essenziali come il cibo, sono educazione al bello ed espressione dell'essere". Questo concetto è stato ribadito questa mattina ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 ottobre 2020 - "La, lae il teatrocome il cibo,educazione al bello ed espressione dell'essere". Questo concetto è stato ribadito questa mattina ...

Questo concetto è stato ribadito questa mattina anche a Brescia, in Piazza Paolo, con un flash mob realizzato dai ballerini e dalle ballerine delle scuole di danza della città . La performance, con ...

Coppa Italia, Brescia-Perugia 3-0: tutto facile per le Rondinelle

Vittoria agevole per le Rondinelle contro il Perugia nel terzo turno eliminatorio della Coppa Italia. Gli uomini di Lopez si sono imposti con il risultato di 3-0 e ora troveranno l'Empoli.

