Borse, l’Asia viaggia al ribasso. L’apertura in Europa è prevista in rosso (Di venerdì 30 ottobre 2020) Occhi puntati sul tasso di disoccupazione e sulle stime flash dei prezzi al consumo nell’Eurozona. Mentre gli investitori dovranno digerire più a freddo le parole di ieri di Christine Lagarde (su nuovi aiuti a dicembre) e i dati record del Pil Usa nel terzo trimestre (+33%) Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 ottobre 2020) Occhi puntati sul tasso di disoccupazione e sulle stime flash dei prezzi al consumo nell’Eurozona. Mentre gli investitori dovranno digerire più a freddo le parole di ieri di Christine Lagarde (su nuovi aiuti a dicembre) e i dati record del Pil Usa nel terzo trimestre (+33%)

fisco24_info : Borse, l’Asia viaggia al ribasso. L’apertura in Europa è prevista in rosso: Occhi puntati sul tasso di disoccupazio… - 24finanza : Borse, l’Asia viaggia al ribasso. L’apertura in Europa è prevista in rosso - Assiteca_sim : Le #Borse di oggi, 29 ottobre. #Asia in rosso, i #listini occidentali tentano il rimbalzo. La #Bce chiamata a tranq… -