Boom di casi tra Salerno e provincia: 397 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuovo record di contagi per la provincia di Salerno che ha contato alla mezzanotte di mercoledì 397 casi di nuova positività al covid19, il 12, 9% dei 3103 registrati in Campania. Il precedente picco si era avuto esattamente sette giorni fa con 336 casi. La provincia di Napoli resta con 1624 nuovi contagi, pari al 52,8% del totale, la prima in regione seguita da quella di Caserta con 793 (25,8%), Avellino 212 ( 6,9%) e Benevento 46 ( 1,5). L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuovo record di contagi per ladiche ha contato alla mezzanotte di mercoledì 397di nuova positività al covid19, il 12, 9% dei 3103 registrati in Campania. Il precedente picco si era avuto esattamente sette giorni fa con 336. Ladi Napoli resta con 1624 nuovi contagi, pari al 52,8% del totale, la prima in regione seguita da quella di Caserta con 793 (25,8%), Avellino 212 ( 6,9%) e Benevento 46 ( 1,5). L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Corriere : ?????? I dati della Regione Lombardia - Agenzia_Ansa : L'Europa raggiunge gli 8 milioni di casi. Il #Covid-19 travolge la Francia, 41mila casi in 24 ore. #Coprifuoco ad… - TgLa7 : #Covid: boom casi in #Veneto, +1.422 in un giorno. Anche 14 vittime in più - infoitinterno : Coronavirus, 716 positività oggi in Puglia. Boom Taranto: 129 nuovi casi - GiulianaDaniel2 : RT @serenel14278447: Coronavirus Lombardia, i dati di oggi giovedì 29 ottobre: 7.339 nuovi positivi e 57 decessi. A Milano e provincia 3.21… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom casi Boom di casi a Monza, anche il sindaco in isolamento. La Provincia: “I trasporti sono il problema” Fanpage.it Asintomatici in attesa per giorni di un tampone: è boom

IL CASOUDINE I casi di positivi asintomatici che a distanza di giorni, se non addirittura di settimane, non sono stati ancora contattati dai dipartimenti delle aziende sanitarie, sono in ...

Boom di contagi nella fascia 14-18, le superiori verso lo stop alle lezioni in presenza

TORINO. Tre settimane fa la curva dei positivi nella fascia d’età tra i 14 e i 18 anni ha iniziato a staccarsi da tutte le altre e non si è mai fermata. Tra l’11 e il 25 ottobre la crescita è stata es ...

IL CASOUDINE I casi di positivi asintomatici che a distanza di giorni, se non addirittura di settimane, non sono stati ancora contattati dai dipartimenti delle aziende sanitarie, sono in ...TORINO. Tre settimane fa la curva dei positivi nella fascia d’età tra i 14 e i 18 anni ha iniziato a staccarsi da tutte le altre e non si è mai fermata. Tra l’11 e il 25 ottobre la crescita è stata es ...