Bonus IO Lavoro al via: fino a 8mila euro per chi assume (Di venerdì 30 ottobre 2020) Via libera all’IncentivO Lavoro (IO Lavoro), l’agevolazione contributiva riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato, comprese le conversioni di rapporti a termine, di soggetti disoccupati, ossia persone prive di impiego che dichiarano al sistema informativo unitario delle politiche del Lavoro la propria immediata disponibilità all’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del Lavoro, concordate con il centro per l’impiego. L’incentivo IO Lavoro si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sull’intero territorio nazionale. È fruibile entro e non oltre il 28 febbraio del 2022. Con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 l’Inps ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Via libera all’IncentivO(IO), l’agevolazione contributiva riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato, comprese le conversioni di rapporti a termine, di soggetti disoccupati, ossia persone prive di impiego che dichiarano al sistema informativo unitario delle politiche della propria immediata disponibilità all’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del, concordate con il centro per l’impiego. L’incentivo IOsi applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sull’intero territorio nazionale. È fruibile entro e non oltre il 28 febbraio del 2022. Con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 l’Inps ...

tomatorepublic : @CatalfoNunzia @Tg1Raiofficial @MinLavoro sono un collaboratore sportivo ma percepisco altro reddito per meno di 20… - ReErthu : Ispettore se fai il tuo lavoro io adesso devo avere €2000 perché ho fatto il lavoro di costruzione della finestra d… - Maxitaly69 : @fadebellis Ovvio. Tu che faresti? Genitori al lavoro, bella giornata... Ovviamente la connnesione a casa non funzi… - real_fabristol : @MaTeFerretti @Confucio_ Vero. Credo che case di riposo siano facili da controllare, meno per anziani a casa. In qu… - DottorPolemico : Sapete qual è una categoria che non ha visto nemmeno un euro dai bonus? I neolaureati o in generale chi si è affacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Lavoro INPS bonus lavoro: come risparmiare 8.060euro di contributi Trend-online.com Bonus IO Lavoro al via: fino a 8mila euro per chi assume

L’incentivo IO Lavoro si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sull’intero territorio nazionale.

“Io lavoro” al via: bonus Inps fino a 8.000 euro per chi assume

Al via le domande per fruire dell’incentivo “Io lavoro”. Chi può richiedere il bonus contributivo e come presentare domanda all’inps.

L’incentivo IO Lavoro si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sull’intero territorio nazionale.Al via le domande per fruire dell’incentivo “Io lavoro”. Chi può richiedere il bonus contributivo e come presentare domanda all’inps.