Bonus bici e monopattini: il click day è martedì 3 novembre (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il 3 novembre sarà il click day per il Bonus bici e monopattini che permette di ottenere uno sconto sull'acquisto di questi prodotti fino a 500euro. La procedura per richiedere il Bonus è on line su una piattaforma del ministero dell'Ambiente. Il click day per inoltrare la richiesta è il prossimo martedì 3 novembre. Gli acquisti riguardati sono … L'articolo Bonus bici e monopattini: il click day è martedì 3 novembre proviene da YesLife.it.

Asgard_Hydra : Il 3 novembre scatta il bonus bici: ecco come fare richiesta - Asgard_Hydra : Bonus bici e monopattini, semaforo verde il 3 novembre: ecco come fare per averlo - BrigidiAgostino : RT @Corriere: Il 3 novembre arriva click day per il bonus bici e monopattini: ecco come ottenere sino a 500 euro - AlfonsoDinamite : @carlinohugo @AntonellaCica Io voglio sapere un'altra cosa:una partita IVA cosa ci fa con 600 € !!! P.S. però in co… - Francipolacco : @Corriere Con quest'aria depressa chi ci pensa al bonus bici. Ci sono problemi ben più urgenti e importanti da affrontare. -