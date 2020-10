Bonus 110% e condominio, sì ai lavori sulle terrazze per il fotovoltaico (Di venerdì 30 ottobre 2020) La risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate a un privato che intende installare un impianto fotovoltaico sul terrazzo: ammesso alla maxi detrazione fiscale Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate a un privato che intende installare un impiantosul terrazzo: ammesso alla maxi detrazione fiscale

kimilfung : RT @bioccolo: @GuidoCrosetto È stato firmato ieri un ulteriore contributo da 5 miliardi nel decreto ristoro Che aggiunti ai 110 miliardi d… - CGILModena : RT @caafcgil_ER: Per tutti i tuoi servizi fiscali, per i bonus sociali, Idrico, Gas , Luce, Telefono, per i sostegni economici per le famig… - tamistars : RT @bioccolo: @GuidoCrosetto È stato firmato ieri un ulteriore contributo da 5 miliardi nel decreto ristoro Che aggiunti ai 110 miliardi d… - bioccolo : @GuidoCrosetto È stato firmato ieri un ulteriore contributo da 5 miliardi nel decreto ristoro Che aggiunti ai 110… - glifoscillante : Pensando adesso agli esercizi commerciali chiusi (ristoranti, palestre etc...) Magari si potrebbe provare ad incen… -