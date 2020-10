Bologna Virginio Merola ha tagliato il nastro della Torre dell’Orologio di Palazzo d’Accursio

Dalla_SerieA : Restyling Stadio Dall’Ara: via libera all’interesse pubblico del progetto presentato dal Bologna -… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Restyling Dall’Ara, via libera all’interesse pubblico: La Giunta del Comune di Bologna guidata dal… - RaffaeleSalvati : Leggi questo commento e firma la petizione. Samuele se lo stramerita! - RaffaeleSalvati : Leggi questo commento e firma la petizione. Amo la musica di Samuele Bersani. -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Virginio

Bologna - È stato approvato dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, l'interesse pubblico per il progetto di restyling per lo Stadio dall'Ara di Bologna: un'operazione di ...risponde il condirettore del Resto del Carlino, Beppe Boni Nessuno per ora ha trovato la formula magica per fermare il virus con la medicina e la prevenzione. Abbiamo speranza a volontà, ma scarseggia ...