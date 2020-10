Bologna, out Mbaye e Sansone: il comunicato della società (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Bologna perde Mbaye e Sansone a causa di risentimenti muscolari: il comunicato ufficiale della società rossoblù Il Bologna perde Ibrahima Mbaye e Nicola Sansone, in vista del match di Serie A contro il Cagliari, a causa di risentimenti muscolari. Il comunicato ufficiale della società rossoblù. «Ibrahima Mbaye e Nicola Sansone non saranno a disposizione per domani a causa di risentimenti muscolari rispettivamente al flessore destro e all’ileopsoas sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilperdea causa di risentimenti muscolari: ilufficialesocietà rossoblù Ilperde Ibrahimae Nicola, in vista del match di Serie A contro il Cagliari, a causa di risentimenti muscolari. Ilufficialesocietà rossoblù. «Ibrahimae Nicolanon saranno a disposizione per domani a causa di risentimenti muscolari rispettivamente al flessore destro e all’ileopsoas sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni». Leggi su Calcionews24.com

DaRonz82 : Nel Bologna out anche Ibrahima Mbaye e Nicola Sansone a causa di risentimenti muscolari rispettivamente al flessore… - Dalla_SerieA : Il Bologna perde Santander: out 4 mesi - - Dalla_SerieA : Bologna: con Santander out, Barrow torna a fare il centravanti - - salvione : Bologna: con Santander out, Barrow torna a fare il centravanti - zazoomblog : Bologna: con Santander out Barrow torna a fare il centravanti - #Bologna: #Santander #Barrow #torna… -