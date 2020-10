Bologna, Mihajlovic: “Idea Mandzukic? Non facciamo le cose alla caz** di cane come il Governo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Cagliari, ha risposto in maniera molto colorita alle voci che vorrebbero un interessamento del club felsineo per l’ex attaccante della Juventus Mario Mandzukic, ora svincolato: “Non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno i decreti cosi a cazzo di cane, che non c’e’ una logica. Noi dobbiamo essere piu’ lucidi. Questo non dovevo dirlo ma l’ho detto, mi e’ venuto così. In queste situazioni di difficolta’ non bisogna farsi prendere dal panico, dall’ansia: bisogna rimanere con i piedi per terra, ragionare. Bisogna rimanere lucidi e fare le cose con una logica”. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico del, Sinisa, nel corso della conferenza stampavigilia del match casalingo contro il Cagliari, ha risposto in maniera molto colorita alle voci che vorrebbero un interessamento del club felsineo per l’ex attaccante della Juventus Mario, ora svincolato: “Non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno i decreti cosi a cazzo di, che non c’e’ una logica. Noi dobbiamo essere piu’ lucidi. Questo non dovevo dirlo ma l’ho detto, mi e’ venuto così. In queste situazioni di difficolta’ non bisogna farsi prendere dal panico, dall’ansia: bisogna rimanere con i piedi per terra, ragionare. Bisogna rimanere lucidi e fare lecon una logica”.

