Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Cagliari: assenti Mbaye e Sansone (Di venerdì 30 ottobre 2020) In vista della gara di domani contro il Cagliari, il tecnico Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati del Bologna. Questi gli uomini scelti: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski, Breza.Difensori: Calabresi, De Silvestri, Denswil, Hickey, Danilo, Arnofoli, Paz, TomiyasuCentrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rocchi, Vignato, Rabbi. I convocati La lista per #BolognaCagliari #WeAreOne pic.twitter.com/mX4xPsTdLc — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) October 30, 2020 Foto: twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

