Bollettino drammatico per tutta Italia: più 30mila contagi (e non siamo ancora al picco) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cinquemila contagi in più in un solo giorno: ecco la conferma nei freddi numeri del fatto che l'epidemia di coronavirus in Italia è totalmente fuori controllo e di certo non basteranno le misure previste dai Dpcm per fermarla. Il Bollettino di venerdì 30 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 31.084 contagi su 215.085 tamponi analizzati (tasso di positività al 14,5%), con l'indice Rt che è schizzato a 1,7 a livello nazionale: ciò significa che siamo ufficialmente entrati nello scenario 4, quello peggiore che prevede restrizioni durissime e lockdown come unica soluzione per porre un freno all'epidemia. Se il contagio è ormai fuori controllo in quasi tutta Italia, la buona notizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cinquemilain più in un solo giorno: ecco la conferma nei freddi numeri del fatto che l'epidemia di coronavirus inè totalmente fuori controllo e di certo non basteranno le misure previste dai Dpcm per fermarla. Ildi venerdì 30 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 31.084su 215.085 tamponi analizzati (tasso di positività al 14,5%), con l'indice Rt che è schizzato a 1,7 a livello nazionale: ciò significa cheufficialmente entrati nello scenario 4, quello peggiore che prevede restrizioni durissime e lockdown come unica soluzione per porre un freno all'epidemia. Se ilo è ormai fuori controllo in quasi, la buona notizia ...

(Il Mattino) I posti di terapia intensiva attivabili su base regionale, informa il bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, sono 227. (Foto Fotogramma). Sono 3.103 i ...

“A distanza di pochi giorni un’altra persona anziana è morta di Covid a Somma Vesuviana. Si tratta di una persona che era ricoverata per Covid in ospedale. Siamo in presenza della sesta vittima dall’i ...

"A distanza di pochi giorni un'altra persona anziana è morta di Covid a Somma Vesuviana. Si tratta di una persona che era ricoverata per Covid in ospedale. Siamo in presenza della sesta vittima dall'i ...