Bollettino Coronavirus del 30 Ottobre 2020

(Di venerdì 30 ottobre 2020) In data 30l’incremento nazionale dei casi è +5,04% (ieri +4,54%) con 647.674 contagiati totali, 283.567 dimissioni/guarigioni (+4.285) e 38.321 deceduti (+199); 325.786 infezioni in corso (+26.595). Elaborati 215.085 tamponi (ieri 201.452); 31.084 positivi; rapporto positivi/tamponi 14,45% (ieri 13,31%). Ricoverati con sintomi +1.030 (16.994); terapie intensive +95 (1.646). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 8.960; Campania 3.186; Veneto 3.012; Toscana 2.765; Piemonte 2.719; Lazio 2.246; Emilia Romagna 1.763; Liguria 999; Sicilia 984; Puglia 791; Umbria 729. In Lombardia curva +5,03% (ieri +4,30%) con 46.892 tamponi (ieri 42.684) e 8.960 positivi; rapporto positivi/tamponi 19,1% (ieri 17,1%); 186.825 contagiati totali; ricoverati +343 (3.698); terapie intensive +25 (370); 48 decessi (17.462). Oggi qualche breve considerazione su come i dati ...