Bertolaso: 'Tra due settimane saremo come a marzo, unica soluzione è lockdown' (Di venerdì 30 ottobre 2020) 'Sarà politicamente scorretto ma credo che sia l'unica soluzione possibile. Prima ci chiudiamo in casa e meglio è' ha detto l'ex capo della Protezione Civile a Omnibus. 'Bisogna resettare il sistema ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 ottobre 2020) 'Sarà politicamente scorretto ma credo che sia l'possibile. Prima ci chiudiamo in casa e meglio;' ha detto l'ex capo della Protezione Civile a Omnibus. 'Bisogna resettare il sistema ...

Corriere : Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un mese, subito» - Adnkronos : #Bertolaso: '#Coronavirus ovunque, tra due settimane nei guai' - Corriere : Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un m... - luigicastronuov : RT @ksnt63: +++ #Zangrillo contro #Bertolaso, oggi +++ Una bella lotta tra... strumentalizzatori sulla nostra pelle ?? Mi metto comoda. Sc… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Per Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, tra due settimane sarà come a fine marzo: 'Ospedali ormai con acqua a… -