Bertolaso, diagrammi riservati sul coronavirus. "A novembre finiremo come a marzo". Contagi, morti e ricoveri, "picco insostenibile" (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Tra due settimane sarà come a marzo". Guido Bertolaso, intervistato dal Corriere della Sera, non nasconde a sua preoccupazione sulla seconda ondata di coronavirus. "La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli", spiega l'ex capo della Protezione civile, che durante la prima ondata nella scorsa primavera è stato consulente della Regione Lombardia e della Regione Marche. La differenza rispetto ad allora, nota, è che oggi l'epidemia "ora abbraccia tutta Italia. Il virus si è sparpagliato ovunque". Bertolaso parla osservando i diagrammi in suo possesso: "Si vede chiaramente come a metà del prossimo mese la curva di Contagi, ricoveri e morti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Tra due settimane sarà". Guido, intervistato dal Corriere della Sera, non nasconde a sua preoccupazione sulla seconda ondata di. "La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli", spiega l'ex capo della Protezione civile, che durante la prima ondata nella scorsa primavera è stato consulente della Regione Lombardia e della Regione Marche. La differenza rispetto ad allora, nota, è che oggi l'epidemia "ora abbraccia tutta Italia. Il virus si è sparpagliato ovunque".parla osservando iin suo possesso: "Si vede chiaramentea metà del prossimo mese la curva di...

Corriere : Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un mese, subito» - Corriere : Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un m... - mauromostardi : RT @Corriere: Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un mese, subito» - gfrancione11 : RT @Corriere: Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un m... - homoeopathicus : RT @Corriere: Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un mese, subito» -