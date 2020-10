Berlusconi al Quirinale e quel patto con Salvini e Meloni. La rivelazione di Vespa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è solo un rumor, ma una vera e propria rivelazione che arriva dall’ultimo libro di Bruno Vespa: nel patto “anti-inciucio” siglato a settembre nel centrodestra, ci sarebbe la promessa di Matteo Salvini e Giorgia Meloni di sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, quando nel 2022 si voterà in Parlamento per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. La notizia ha quasi del clamoroso. Ma i maligni pensano che – come è ormai consuetudine nel gioco della politica – fare il nome già da ora è solo un modo per “bruciarlo”. Che Silvio Berlusconi in cuor suo ambisse a diventare Presidente della Repubblica non è un mistero. Fin dai tempi d’oro ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è solo un rumor, ma una vera e propriache arriva dall’ultimo libro di Bruno: nel“anti-inciucio” siglato a settembre nel centrodestra, ci sarebbe la promessa di Matteoe Giorgiadi sostenere la candidatura di Silvioal, quando nel 2022 si voterà in Parlamento per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. La notizia ha quasi del clamoroso. Ma i maligni pensano che – come è ormai consuetudine nel gioco della politica – fare il nome già da ora è solo un modo per “bruciarlo”. Che Silvioin cuor suo ambisse a diventare Presidente della Repubblica non è un mistero. Fin dai tempi d’oro ...

AtokalG : @_DAGOSPIA_ MAI FIDARSI DELLE PROMESSE RADIKAL COMUNISTE -IN ESTATE ,SALVINI ,FU FOTTUTO,CON PROMESSA D.ELEZIONI,DA… - gioanah : @_DAGOSPIA_ Berlusconi dovrebbe andare al Quirinale per trasformarlo in una casa chiusa? Magari si potrebbe rinominare in Quirianale.... - Mauro73432329 : - miagmarsuren : RT @_DAGOSPIA_: SU COSA SI REGGE LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA? SULLA PROMESSA DEL QUIRINALE PER BERLUSCONI - _DAGOSPIA_ : SU COSA SI REGGE LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA? SULLA PROMESSA DEL QUIRINALE PER BERLUSCONI -