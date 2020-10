Bergamo in prima fila con il volontariato Tamponi e vaccini, si attiva la Protezione Civile (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Protezione Civile di Bergamo si mette in moto per avviare servizi di supporto sul territorio, in particolare a sostegno dell’Ats e delle Asst per lo svolgimento dei Tamponi e vaccinazioni. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ladisi mette in moto per avviare servizi di supporto sul territorio, in particolare a sostegno dell’Ats e delle Asst per lo svolgimento deie vaccinazioni.

CappellaGiusy : RT @SanofiIT: Bergamo, la città più colpita dalla prima ondata della pandemia, attualmente è come una “bolla” fatta di resilienza e prudenz… - alessandrapagl8 : RT @SanofiIT: Bergamo, la città più colpita dalla prima ondata della pandemia, attualmente è come una “bolla” fatta di resilienza e prudenz… - CHIBIchibi3901 : Gran Premio Italia 2020/21 - Prima Tappa (Bergamo) - Free Skating - alesrinaldi : RT @SanofiIT: Bergamo, la città più colpita dalla prima ondata della pandemia, attualmente è come una “bolla” fatta di resilienza e prudenz… - SanofiIT : Bergamo, la città più colpita dalla prima ondata della pandemia, attualmente è come una “bolla” fatta di resilienza… -