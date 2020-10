Bergamo, Ats e sindaci in riunione settimanale «Situazione contenuta, ma stiamo in allerta» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Seconda ondata di coronavirus: call settimanale di Ats e Consiglio di rappresentanza con i 243 sindaci per aggiornarli sull’evoluzione della pandemia. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Seconda ondata di coronavirus: calldi Ats e Consiglio di rappresentanza con i 243per aggiornarli sull’evoluzione della pandemia.

breveinutile : @dario16564 @silviaaaaa28 In realtà c'è una gravissima carenza di medici di base e i nuovi specializzandi sono meno… - AmoBergamo : #Bergamo Giupponi condannato. «Incarichi, un danno da 290 mila euro all’agenzia regionale per il lavoro». Il dirett… - LadyValentina14 : @ATS_BERGAMO AAA cercasi disperatamente vaccino antinfluenzale per genitori entrambi 89enni che il medico di base n… - rassegnagram : #Local In #Lombardia il sistema sanitario e ospedaliero scricchiola. Ats 'scomparse' a #Como, l'ospedale di… - mlbarza : @FraBaraghini Ci sono posti (Dalmine, Bergamo) dove chi deve fare un tampone non può andare al drive-in istituto in… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Ats Ats Bergamo: «Aumento contenuto del contagio, critica l’area di Treviglio e Romano» Corriere Bergamo - Corriere della Sera Ats e sindaci in riunione settimanale «Situazione contenuta, stiamo in allerta»

Situazione epidemiologica in aumento contenuto, ma non si abbassi la guardia L’epidemiologo di Ats Bergamo Alberto Zucchi ha inquadrato la situazione dal punto di vista dei dati più recenti: «Abbiamo ...

Ats Bergamo: «Aumento contenuto del contagio, critica l’area di Treviglio e Romano»

I positivi, sul totale dei tamponi, sono tra il 7 e l’8%. Incremento rilevante nella zona della pianura e di Dalmine. Videoconferenza settimanale con tutti i 243 sindaci, il saluto del prefetto Ricci ...

Situazione epidemiologica in aumento contenuto, ma non si abbassi la guardia L’epidemiologo di Ats Bergamo Alberto Zucchi ha inquadrato la situazione dal punto di vista dei dati più recenti: «Abbiamo ...I positivi, sul totale dei tamponi, sono tra il 7 e l’8%. Incremento rilevante nella zona della pianura e di Dalmine. Videoconferenza settimanale con tutti i 243 sindaci, il saluto del prefetto Ricci ...