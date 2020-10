Beppe Fiorello diventa regista | Racconterò una storia vera che ho a cuore da anni

(Di venerdì 30 ottobre 2020), durante la presentazione della serie tv di Gli orologi del Diavolo, ha dato qualche anticipazione sui suoi progetti futuri, annunciando il debutto dadebutterà presto come. Reduce dall'aver interpretato tantissimi personaggi di grande coraggio ed eroismo - ultimo quello di Marco Merani, protagonista de Gli orologi del diavolo, la serie tv in onda su Rai1 dal 2 novembre -, l'attore ha confessato che il prossimo passo nella sua carriera sarà dalla parte opposta della macchina da presa. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della coproduzione tra Rai Fiction e Mediaset Espana,ha annunciato: "Il mio prossimo percorso sarà dalla parte opposta del mio mestiere, ...

luigidea : Presto! Qualcuno chiami un Beppe Fiorello! #Bertolaso #fiction #covid #coronavirus #lockdown @makkox - luigidea : @La7tv @Bertolaso_Guido Presto! Qualcuno chiami un Beppe Fiorello! - fedesiino : RT @LaGio___: La storia di Vanessa Incontrada, dottoressa al policlinico Gemelli, sposata con Lino Guanciale, impiegato in smartworking e m… - Pat_clash83 : Beppe Fiorello sarà il pubblico di Sanremo. A febbraio su Rai 1 - Peciolino : Il rispetto e il distanziamento, con un intenso Gabriel Garko nel ruolo di Tonio Lock e Beppe Fiorello nel ruolo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Fiorello

Ospiti di Milly Carlucci, come «Ballerini per una notte», i protagonisti della fiction Rai «Gli Orologi del Diavolo», Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. La loro prova verrà ...Domani sera, Milly Carlucci ospiterà infatti nel suo studio, in qualità di ballerini per una notte, Beppe Fiorello, Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi. La loro presenza sarà infatti utile per ...