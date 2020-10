Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il primo scatto di coppia incanta i fan (Di venerdì 30 ottobre 2020) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono ufficialmente una coppia da qualche mese, nonostante la showgirl abbia provato a tenere nascosta la relazione con l’hair stylist, ha poi ritenuto opportuno uscire allo scoperto. Paparazzata in più occasioni e apparsa insieme al neo fidanzato in alcune storie nelle scorse ore, Belen ha pubblicato il suo primo selfie di coppia. Uno scatto in bianco e nero, in strada, che ritrae i due intenti a realizzare un ballo appassionato con tanto di mascherina. Lo scatto è stato immediatamente notato dai fan dell’argentina che fanno il tifo per lei, augurandole d’aver trovato l’amore vero. La Rodriguez sembra essere molto presa ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 ottobre 2020)sono ufficialmente unada qualche mese, nonostante la showgirl abbia provato a tenere nascosta la relazione con l’hair stylist, ha poi ritenuto opportuno uscire allo scoperto. Paparazzata in più occasioni e apparsa insieme al neo fidanzato in alcune storie nelle scorse ore,ha pubblicato il suoselfie di. Unoin bianco e nero, in strada, che ritrae i due intenti a realizzare un ballo appassionato con tanto di mascherina. Loè stato immediatamente notato dai fan dell’argentina che fanno il tifo per lei, augurandole d’aver trovato l’amore vero. Lasembra essere molto presa ...

